AERO MALGRE LUI CAFE THEATRE DES 3T Toulouse, mercredi 22 mai 2024.

Une comédie de Fred Menuet et Matthieu Burnel. Mise en scène Gérard Pinter.L’histoire:Employé au service des badges dans une grande entreprise aéronautique basée à Toulouse, Félix est un énorme fumiste. Quand il ne fait pas la sieste, il se repose ! Son quotidien de rêve va être bouleversé par l’arrivée inopinée de Victoria, un amour de vacances mais surtout une DRH impitoyable mandatée pour supprimer tous les postes inutiles de cette boîte ! Pour sauver son job et tenter de la conquérir, Félix invente le pire des mensonges avec l’aide involontaire d’un chien et d’un stagiaire au Q.I indéterminé…

Tarif : 26.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-05-22 à 20:00

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31