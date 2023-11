SCOTTISH CHAMBER ORCHESTRA HALLE AUX GRAINS Toulouse, 21 mai 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

LES GRANDS INTERPRÈTES

Le Scottish Chamber Orchestra possède en Maxim Emelyanychev une baguette fiévreuse..

2024-05-21 fin : 2024-05-21 . 30 EUR.

HALLE AUX GRAINS Place Dupuy

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



THE GREAT PERFORMERS

The Scottish Chamber Orchestra’s Maxim Emelyanychev is a feverish conductor.

LOS GRANDES INTÉRPRETES

La Orquesta de Cámara Escocesa tiene un director febril en Maxim Emelyanychev.

DIE GROSSEN INTERPRETEN

Das Scottish Chamber Orchestra besitzt in Maxim Emelyanychev einen fieberhaften Taktstock.

