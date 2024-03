Bulle Bibliothèque Bonnefoy Toulouse, mercredi 22 mai 2024.

Bulle par La Waide cie Mercredi 22 mai, 10h30 Bibliothèque Bonnefoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T10:30:00+02:00 – 2024-05-22T12:30:00+02:00

Fin : 2024-05-22T10:30:00+02:00 – 2024-05-22T12:30:00+02:00

Danse – Chansigne – Musique

Dans une bulle d’espace et de temps, deux créatures émergent, comme suspendues au souffle de la vie. Alors, l’air et les matières rentrent en vibration, participant à l’élaboration d’un langage corporel. Bulle propose d’explorer les différentes facettes de la communication non verbale. Notre gestuelle et notre attitude corporelle sont déterminantes dans la relation à l’autre et, si la parole peut mentir, les postures, gestes ou mimiques agissent comme autant de vecteurs inconscients de nos émotions.

De 0 à 3 ans – Durée : 25 min

Mercredi 22 mai à 10h30

Bibliothèque Bonnefoy

Inscription au 05 81 91 79 81

Spectacle Jeune