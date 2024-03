Petits Mondes Lumineux Médiathèque Danièle Damin Toulouse, mercredi 22 mai 2024.

Petits Mondes Lumineux par la Compagnie Les Bricoleuses Mercredi 22 mai, 10h30 Médiathèque Danièle Damin

Petits Mondes Lumineux est le deuxième opus d’une série de trois. C’est un opus très intime qui cherche à jouer avec les premières découvertes du tout-petit, à suivre ses premiers pas. Cette proposition est imaginée comme un dialogue entre les artistes, les tout-petits et les adultes qui les accompagnent. Trois temps de lectures mis en scène et en lumière, qui sont des invitations à rentrer dans le décor, à aller explorer une série de cabanes lumineuses remplies de livres et de jeux sensoriels.

De 6 mois à 3 ans – Durée : 1h env

Mercredi 22 mai à 10h30 et 16h

Médiathèque Danièle Damin

Inscription au 05 34 24 50 42

Médiathèque Danièle Damin, Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

