Via picta – Routes, signes, territoires Centre culturel Bellegarde Toulouse, jeudi 23 mai 2024.

Via picta – Routes, signes, territoires Exposition / Arts graphiques / Atelier Genius loci, isdaT – institut supérieur des arts et du design de Toulouse / En partenariat avec le Centre National des Arts Plastiques 23 mai – 6 juillet Centre culturel Bellegarde Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T09:00:00+02:00 – 2024-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-06T09:00:00+02:00 – 2024-07-06T18:00:00+02:00

Par le croisement de regards artistiques contemporains et d’une approche documentaire, l’exposition dresse un panorama des images et des signes bordant les routes et les autoroutes, afin d’interroger comment panneaux, sculptures ou totems agissent sur les territoires qu’ils représentent et sur le regard que nous portons sur eux à travers le pare-brise.

Vernissage jeudi 23 mai à 18h30

En lien avec le festival de graphisme Festival Figuré.e édition #4

Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France

© Atlas des Régions Naturelles, Eric Tabuchi et Nelly Monnier.