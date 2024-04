LE BIRGIT KABARETT THEATRE SORANO Toulouse, jeudi 23 mai 2024.

LE BIRGIT KABARETT THEATRE SORANO Toulouse Haute-Garonne

En jouant des codes propres à l’univers du cabaret, Le Birgit Ensemble invente une forme théâtrale et musicale qui s’adapte au gré de l’actualité politique et sociale française et européenne.

Du burlesque à la satire, dans la droite ligne de l’école brechtienne, Le Birgit Ensemble croque avec humour les personnages politiques français et européens. 99 9 EUR.

Début : 2024-05-23 20:00:00

fin : 2024-05-23 21:40:00

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@theatre-sorano.fr

