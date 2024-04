Peintures végétales Médiathèque Grand M Toulouse, mercredi 22 mai 2024.

Peintures végétales Nous vous proposons de fabriquer des peintures à partir de composants naturels Mercredi 22 mai, 14h00 Médiathèque Grand M

Mercredi 22 mai de 14h à 16h30

Nous vous proposons de fabriquer des peintures à partir de composants naturels et de laisser aller votre créativité en prenant le temps de réaliser votre composition picturale.

Vous ne regarderez plus les oignons, choux rouges et autres légumes de la même façon !

_À partir de 8 ans _

_Inscription et renseignements au 05 81 91 79 40 _

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

Atelier Tout public