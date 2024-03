Bon Pour 1 Tour Centre culturel Bonnefoy Toulouse, lundi 20 mai 2024.

Bon Pour 1 Tour Dans le cadre du festival Figuré.e édition #4 20 mai – 6 juillet Centre culturel Bonnefoy Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-20T09:00:00+02:00 – 2024-05-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-06T09:00:00+02:00 – 2024-07-06T12:30:00+02:00

À la fois atelier de création, association culturelle et maison d’éditions, Bon Pour 1 Tour est née de la volonté de deux graphistes-plasticiens, Fanny Garcia et Jack Usine, de développer ensemble leur métier de créateurs.

BP1T poursuit un travail de recherche critique et créatif sur les signes dans l’espace public, le vernaculaire, l’objet touristique, la communication territoriale, la typographie… Sa production alterne entre art et artisanat, chose peinte et imprimée, travaux de commande et auto-édition.

Vernissage et rencontre avec les artistes mercredi 22 mai à 19h

En lien avec l’exposition, stages Initiation aux arts graphiques et plastiques samedi 25 mai :

– duo parents/enfants de 10h à 12h

– adultes de 14h à 16h

Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60