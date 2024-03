CLEMENT BLOUIN MAGICIEN GRAND THEATRE 3T Toulouse, mercredi 22 mai 2024.

De et avec Clément Blouin. Mise en scène : Thomas Caruso & Nicolas GenevazLe sujet : Magicien ? C’est pas un métier ! Heureusement que je n’ai pas écouté Marcelle, ma grand-mère… Sinon je ne pourrais pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloé d’aller au cinéma avec moi à 14 ans, ma rivalité avec Florentin, mes expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières années à Paris ! Et tout ça… grâce à la magie ! Magie, humour, mise en scène, tout y est pour nous régaler ! Courez-y !

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-05-22 à 20:00

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31