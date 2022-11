Initiation informatique : découverte de l’impression 3D – conception d’un jeton de caddie personnalisé Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Initiation informatique : découverte de l’impression 3D – conception d’un jeton de caddie personnalisé Ludomédiathèque Colette, 14 janvier 2023, Tourcoing. Initiation informatique : découverte de l’impression 3D – conception d’un jeton de caddie personnalisé Samedi 14 janvier 2023, 10h00 Ludomédiathèque Colette

Gratuit, sur réservation. Public adulte.

L’impression 3D n’aura plus aucun secret pour vous ! Découvrez la 3D en modélisant et en imprimant votre propre jeton de caddie personnalisé. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Bourgogne Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr L’impression 3D n’aura plus aucun secret pour vous ! Découvrez la 3D en modélisant et en imprimant votre propre jeton de caddie personnalisé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T10:00:00+01:00

2023-01-14T12:00:00+01:00 Droits réservés

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Ludomédiathèque Colette Adresse 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Bourgogne Ville Tourcoing Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Ludomédiathèque Colette Tourcoing Departement Nord

Ludomédiathèque Colette Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Initiation informatique : découverte de l’impression 3D – conception d’un jeton de caddie personnalisé Ludomédiathèque Colette 2023-01-14 was last modified: by Initiation informatique : découverte de l’impression 3D – conception d’un jeton de caddie personnalisé Ludomédiathèque Colette Ludomédiathèque Colette 14 janvier 2023 Ludomédiathèque Colette Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord