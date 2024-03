Juliette raconte Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing, vendredi 26 avril 2024.

Juliette raconte Venez partager avec vos enfants un moment de douceur autour des albums jeunesse et des comptines. Vendredi 26 avril, 16h00 Médiathèque Aimé Césaire Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T16:00:00+02:00 – 2024-04-26T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T16:00:00+02:00 – 2024-04-26T16:30:00+02:00

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

