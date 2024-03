Spectacles Gaou soleil et Mammouth-Pluie Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, samedi 4 mai 2024.

Spectacles Gaou soleil et Mammouth-Pluie Un spectacle proposé pour les enfants âgés de 5 à 8 ans et leurs parents dans le cadre de la résidence CLÉA de la compagnie Delta Bergamote. Samedi 4 mai, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 5 à 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T10:30:00+02:00 – 2024-05-04T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T10:30:00+02:00 – 2024-05-04T12:00:00+02:00

Spectacle regroupant deux saynètes de 30 minutes chacune sur la peur du noir et la confiance en soi. Cette représentation sera suivie d’un échange avec le public.

Gaou-Soleil

Une petite gaou a peur de l’obscurité. Dès que la lumière disparaît, elle se met en boule et ne bouge plus. Un jour, elle décide de prendre les devants et de ne pas attendre que la nuit arrive. Alors, à la pointe du jour, elle se met à courir pour rester dans la course du soleil.

Mammouth-Pluie

Il était une fois un mammouth qui sentait très mauvais parce qu’il ne voulait pas se laver. Trop difficile d’être à la fois fort et propre. Son choix était fait… Jusqu’à ce que la pluie vienne tout déranger et lui apprendre à aimer prendre soin de lui.

Spectacle proposé dans le cadre du CLÉA* par la compagnie Delta Bergamote.

*Contrat local d’éducation artistique

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Delta Bergamote