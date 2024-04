Montez sur le Ring Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, mardi 30 avril 2024.

Montez sur le Ring Entrez sur scène dans les terres des îles Samoa à Upolu (le u se prononce ou), où le guerrier Tamatoa devra défier ses concurrents pour délivrer la princesse Titaua et conquérir son cœur ! Mardi 30 avril, 10h00, 14h00 Maison Folie Hospice d’Havré https://culture-billetterie.tourcoing.fr/montez-sur-le-ring-compagnie-contes-arabes-de-nezha-cheve-spectacle-css5-culturebilletterietourcoing-pg51-ei989181.html ; Tarifs : Plein 5,50€ / Réduit 3€ / -12 ans 2,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T10:00:00+02:00 – 2024-04-30T11:00:00+02:00

Fin : 2024-04-30T14:00:00+02:00 – 2024-04-30T15:00:00+02:00

Entrez sur scène dans les terres des îles Samoa à Upolu (le u se prononce où), où le guerrier Tamatoa devra défier ses concurrents pour délivrer la princesse Titaua et conquérir son cœur !

Pour cela, il devra courir dans la forêt tropicale en combattant les démons et les fleurs du mal. Pagayer sur le lagon, sur un Va’a, une pirogue. Plonger dans les piscines naturelles et remonter sans échelle. Plus vite, plus haut, plus fort, telle est la devise de Tamatoa, ce héros au cœur pur qui va vivre une compétition hors du temps !

Habillez-vous en noir comme les All Blacks, ça va chauffer !

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre [{« type »: « phone », « value »: « 0359634353 »}] Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d’Havré est aujourd’hui un lieu d’échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l’honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l’accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

spectacle haka

DR