Après-midi Star Wars Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, samedi 4 mai 2024.

Après-midi Star Wars Pour la journée mondiale Star Wars, la médiathèque Andrée Chedid organise une session casque VR spéciale avec au programme : Beat saber et Vader immortal. À vous de tester votre force Jedi ! Samedi 4 mai, 14h00 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 12 ans.

À l’occasion de la journée mondiale Star Wars le 4 mai 2024, la médiathèque Andrée Chedid organise une session casque VR (réalité virtuelle) spéciale avec au programme : Beat Saber et Vader Immortal. À vous de tester votre force Jedi !

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

