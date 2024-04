Les étincelles d’été Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, samedi 27 avril 2024.

Les étincelles d’été La Compagnie Delta Bergamote, actuellement en résidence CLEA sur Tourcoing et Roubaix, présente deux courtes pièces à destination des plus jeunes, rassemblées sous le nom d’Etincelles d’été. Samedi 27 avril, 09h30, 11h00 Maison Folie Hospice d’Havré https://culture-billetterie.tourcoing.fr/les-etincelles-d-ete-compagnie-delta-bergamote-spectacle-css5-culturebilletterietourcoing-pg51-ei989161.html ; Tarifs : Plein 5,50€ / Réduit 3€ / -12 ans 2,50€

La Compagnie Delta Bergamote, actuellement en résidence CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) sur Tourcoing et Roubaix, présente deux courtes pièces à destination des plus jeunes, rassemblées sous le nom d’Etincelles d’été.

Vous découvrirez l’histoire de Gaou-Soleil, une petite gaou apeurée lorsque la nuit tombe, et de Mammouth-Pluie, qui a un peu de mal à prendre soin de lui.

Confrontées à leurs peurs et leurs difficultés, ces drôles de créatures deviennent le support d’un échange aussi bienveillant qu’inclusif, qui met en avant l’épanouissement des enfants dès leur plus jeune âge en les encourageant à développer leur imagination.

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre [{« type »: « phone », « value »: « 0359634353 »}] Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d’Havré est aujourd’hui un lieu d’échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l’honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l’accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

spectacle émotion

