Week-end Famille | Yallah ! Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, samedi 27 avril 2024.

Week-end Famille | Yallah ! Durant tout un après-midi‭, ‬pars à la découverte des artistes et des contes du monde arabe tout en t’amusant ‮ ‬‭ 27 et 28 avril Institut du monde arabe-Tourcoing Ateliers + spectacle 10 / 7 €

Spectacle seul 7 / 5 €

14h > 16h

Visite-jeu de l’exposition Fares Cachoux. Figures contemporaines

Avec une médiatrice, parcours l’exposition et participe à une série de petits jeux pour découvrir les oeuvres de Fares Cachoux.

Atelier sérigraphie Avec Amose

Reproduis et personnalise une oeuvre de Fares Cachoux en compagnie de l’artiste Amose qui t’apprendra la technique de la sérigraphie.

16h‭ ‬Contes du monde arabe

Spectacle de Praline Gay-Para

Praline Gay-Para‭ ‬n’est pas seulement une conteuse hors-pair‭, ‬c’est aussi une ethnolinguiste qui‭, ‬depuis de nombreuses années‭, ‬collecte contes et littératures populaires‭. ‬Praline Gay-Para est‭ ‬une conteuse d’ici et maintenant ‭; ‬elle récolte à plein temps tout ce qu’elle entend‭. ‬Elle tisse le merveilleux et le quotidien et privilégie la dimension universelle et contemporaine des histoires qu’elle raconte‭. ‬Elle nous emmènera dans ces récits avec poésie‭ ‬et humour‭.‬

Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Installé dans l'ancienne école de natation de Tourcoing, l'Institut du monde arabe-Tourcoing a pour mission de promouvoir les cultures du monde arabe en présentant expositions, concerts, conférences et actions éducatives en région Hauts-de-France. Métro ligne 2 Colbert | Tram Tourcoing Centre