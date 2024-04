Atelier – Floraison ! Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, mardi 30 avril 2024.

Atelier – Floraison ! Participez à cet atelier pour repartir avec votre jardin imaginaire ! Mardi 30 avril, 14h00 Maison Folie Hospice d’Havré https://culture-billetterie.tourcoing.fr/atelier-floraison-atelier-maison-folie-hospice-d-havre-tourcoing-30-avril-2024-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri10315965.html ; Tarif : 2,50€ par personne

Participez à cet atelier pour repartir avec votre jardin imaginaire : vous vous initierez à l’aquarelle et au façonnage de fleurs en papier. Un atelier ludique et coloré, idéal pour un moment familial.

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre [{« type »: « phone », « value »: « 0359634353 »}] Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d’Havré est aujourd’hui un lieu d’échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l’honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l’accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

