Atelier « D’après Nature » Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, dimanche 5 mai 2024.

Atelier « D’après Nature » Expérimentation des techniques de dessins au fusain et au pastel sec dans les jardins de l’Hospice d’Havré Dimanche 5 mai, 14h00 Maison Folie Hospice d’Havré tarifs : 2.50€ par personne

En plein air dans les jardins de l’hospice, venez expérimenter la technique du dessin au fusain et au pastel sec en observant, non pas les jardins directement, mais les ombres que la végétation crée sur le papier.

Maison Folie Hospice d'Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d'Havré est aujourd'hui un lieu d'échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l'honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l'accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

