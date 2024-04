Visite guidée gratuite de l’exposition de l’Hospice d’Havré Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, dimanche 5 mai 2024.

Visite guidée gratuite de l’exposition de l’Hospice d’Havré Visite guidée gratuite de l’exposition impressionniste de l’Hospice d’Havré pour le 1er dimanche du mois Dimanche 5 mai, 14h30 Maison Folie Hospice d’Havré entrée gratuite

Début : 2024-05-05T14:30:00+02:00 – 2024-05-05T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T14:30:00+02:00 – 2024-05-05T16:00:00+02:00

Maison Folie Hospice d'Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d'Havré est aujourd'hui un lieu d'échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l'honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l'accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

