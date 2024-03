Les expériences sensorielles de Sandrine Pérégrine Sassetot-le-Mauconduit, mercredi 15 mai 2024.

Les expériences sensorielles de Sandrine Pérégrine Sassetot-le-Mauconduit Seine-Maritime

Les RDV Plein Air sont des ateliers à ciel ouvert qui offrent aux participants une expérience immersive dans la nature et la culture de la région.

Lors de visites sensorielles, de récits, d’activités ludiques et d’expériences virtuelles, Sandrine Pérégrine révèle la Normandie dans toute sa diversité et son originalité.

Ses visites sensorielles, ses randonn’écriture, ses balades contées et ses jeux de piste offrent une découverte alternative de la région. Plaçant le visiteur au cœur de l’expérience, elle joue le rôle de pilote de jeux et d’animatrice.

Informations pratiques

– Durée 3h00.

– Rendez-vous devant l’église de Sassetot-le-Mauconduit.

– Nombre minimum de participants 10, en dessous la balade ne pourra pas avoir lieu.

– Prévoir des chaussures adaptées et un stylo.

– Dénivelé important 1h de marche (30 min pour descendre aux Petite Dalles + 30 min pour remonter) et 1h30 d’animation.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’à Sassetot-le-Mauconduit (commune située à 14km de Fécamp).

Les RDV Plein Air sont des ateliers à ciel ouvert qui offrent aux participants une expérience immersive dans la nature et la culture de la région.

Lors de visites sensorielles, de récits, d’activités ludiques et d’expériences virtuelles, Sandrine Pérégrine révèle la Normandie dans toute sa diversité et son originalité.

Ses visites sensorielles, ses randonn’écriture, ses balades contées et ses jeux de piste offrent une découverte alternative de la région. Plaçant le visiteur au cœur de l’expérience, elle joue le rôle de pilote de jeux et d’animatrice.

Informations pratiques

– Durée 3h00.

– Rendez-vous devant l’église de Sassetot-le-Mauconduit.

– Nombre minimum de participants 10, en dessous la balade ne pourra pas avoir lieu.

– Prévoir des chaussures adaptées et un stylo.

– Dénivelé important 1h de marche (30 min pour descendre aux Petite Dalles + 30 min pour remonter) et 1h30 d’animation.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’à Sassetot-le-Mauconduit (commune située à 14km de Fécamp). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 14:00:00

fin : 2024-05-15 17:00:00

Rue des Fusillés

Sassetot-le-Mauconduit 76540 Seine-Maritime Normandie

L’événement Les expériences sensorielles de Sandrine Pérégrine Sassetot-le-Mauconduit a été mis à jour le 2024-02-29 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp