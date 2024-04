Foulées Montvillaises Montville, vendredi 31 mai 2024.

Foulées Montvillaises Montville Seine-Maritime

La 35e édition des Foulées montvillaises aura lieu vendredi 31 mai 2024, à 19 heures, avec plusieurs nouveautés au programme !

• Toujours quatre formats de courses proposés 5, 10 et 15 km en course à pied et non plus 7, mais 8 km en marche nordique.

• Après le passage à des produits locaux au niveau du lot coureur en lieu et place des goodies l’an passé, nouveauté cette année du côté des tarifs avec des montants différents selon la distance choisie. 8 euros pour le 5 km ; 12 euros pour le 10 km ; 15 euros pour le 15 km et 10 euros pour le 8 km marche nordique.

• Côté primes, les trois premiers, hommes et femmes, au scratch de chaque course seront récompensés et autre nouveauté, un cadeau sera remis au doyen et à la doyenne de cette 35e édition.

• De plus, des bons d’achat offerts par Decathlon Barentin, partenaire de cette édition 2024, seront à gagner et les concurrents pourront bénéficier d’une remise sur le rayon running du magasin le lendemain de la course.

• Inscrivez-vous dès maintenant sur www.njuko.net/montville2024 ou en flashant le QR code sur l’affiche.

• Voir le règlement de l’épreuve sur montville.fr.

• Et toujours les courses enfants gratuites à l’occasion des Foulées montvillaises. 4 distances, de 400 m à 3,2 km en fonction de l’âge. Inscription gratuite pour les enfants nés entre 2009 et 2017, livenciés ou non. Télécharger le règlement et le bulletin d’inscription sur montville.fr ou le retirer en mairie.

• Départ fixé à 19 heures pour les courses adultes et les courses enfants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 19:00:00

fin : 2024-05-31

Montville 76710 Seine-Maritime Normandie

L’événement Foulées Montvillaises Montville a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin