Visite des Brindilles de Sylvie Croix-Mare, vendredi 31 mai 2024.

Visite des Brindilles de Sylvie Croix-Mare Seine-Maritime

Venez découvrir le jardin merveilleux de Sylvie entre Croix-Mare et Mont de l’If. Verveine, sauge, achillée, mélisse, bourrache, bleuet, ortie et tant d’autres plantes sont cultivées dans une approche permaculturelle. Elles sont ensuite séchées puis proposées à la vente en vrac, individuellement ou en mélange. Ces tisanes sont certifiées Agriculture Biologique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 14:30:00

fin : 2024-05-31 16:30:00

250 Chemin du Hameau En Caux

Croix-Mare 76190 Seine-Maritime Normandie tourisme@yvetot-normandie.fr

