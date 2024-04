Improvisation Théâtrale Blagues à Papa Le Poulailler Le Havre, vendredi 31 mai 2024.

Improvisation Théâtrale Blagues à Papa Le Poulailler Le Havre Seine-Maritime

Venez avec vos blagues, on s’occupe du reste.

Dans un décorum pseudo-sportif bienveillant et plein d’humour, les comédiens animateurs vous emmèneront à dire ou faire dire (si vous n’êtes pas à l’aise) vos meilleures blagues (ou pas !) dans le but de faire décrocher vos adversaires….

Qui tiendra le plus longtemps sans se mettre à rire ? Lots à gagner pour les vainqueurs !

Inattendu, interactif, inédit

(avec Ludovic Saïd et des amis improvisateurs)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:30:00

fin : 2024-05-31

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lepoulailler-lehavre.fr

