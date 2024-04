RAR WEEKEND 2024 Rouen, jeudi 30 mai 2024.

Chaque année, le 1er week-end de juin, la Réunion des Antiquaires Rouennais vous propose un parcours dans Rouen. Équipé du plan des 27 enseignes participantes, venez découvrir leurs propositions.

– une vitrine remarquable

– un objet d’exception

– une exposition

– ou peut-être les trois !

Ce festival d’antiquités vous invite à découvrir la ville de Rouen, ses rues et ses monuments, tout en chinant un objet de décoration, de collection, une pièce rare ou encore un objet insolite.

Ne manquez pas cette opportunité de faire de belles trouvailles !

Rencontres et échanges,

Pour l’inauguration du festival, l’association propose un grand moment de convivialité avec 25 vernissages le jeudi 30 mai à partir de 18h.

Musique,

Pour poursuivre les festivités, les vernissages seront suivis d’un concert gratuit en plein air.

Le blues-man texan Scott H Biram jouera rue Eau de Robec près du bar » le Son du Cor .

Suivez le guide,

Le 31 mai et le 1er juin, deux visites guidées gratuites vous sont proposées (réservation obligatoire)

Grâce au partenariat Métropole Rouen Normandie, vous aurez la possibilité de découvrir le patrimoine rouennais avec un parcours immersif, entre chaque boutique.

Guillaume Gohon, remarquable conteur, vous guidera dans les rues de Rouen, et vous plongera dans l’ambiance des vieux quartiers au travers d’anecdotes et d’intrigues dans un récit historique.

À votre rythme,

Équipé du plan disponible dans chaque enseignes participante, profitez des 4 jours pour vous balader.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30

fin : 2024-06-02

Rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

