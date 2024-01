Swing Gum Dieppe, vendredi 31 mai 2024.

Swing Gum Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:00:00

fin : 2024-05-31

Inspiré d’une histoire vraie, ce spectacle musical retracera, sur fond de guerre et de Libération, la rencontre entre un soldat américain et une jeune Française, puis leurs émouvantes retrouvailles, 75 ans plus tard. Entre claquettes, Lindy hop, swing et danse contemporaine, le récit dansé de cette rencontre singulière et émouvante avec humour, fougue et poésie. Cette collaboration, Franco, suisse, Américaine et Normande a été élue meilleure comédie musicale du Festival off Avignon 2023. Salles accessibles aux personnes en situation de Handicap.

3 Boulevard de Verdun

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie cinetheactgestion@gmail.com



L’événement Swing Gum Dieppe a été mis à jour le 2024-01-23 par Seine-Maritime Attractivité