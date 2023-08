Festival – Les goûts et les couleurs Rue Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 1 juin 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

Parce que beaucoup d’amateurs ont choisi de vivre leur passion pour la culture au sein d’associations mont-saint-aignanaises, l’Espace Marc-Sangnier fait le choix de les accompagner et de valoriser leur pratique. Au mois de juin, la première édition du Festival Les goûts et les couleurs met à l’honneur la richesse de leurs propositions autour de la danse, de la musique, du théâtre ou des arts graphiques. Ce programme viendra étoffer les traditionnelles restitutions des cours d’enseignement artistique de la Ville.

Évènement gratuit.

Vendredi 2024-06-01 fin : 2024-06-30 . .

Rue Marc Sangnier

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie



Because many amateur artists have chosen to pursue their passion for culture within Mont-Saint-Aignan?s associations, Espace Marc-Sangnier has chosen to support and promote their activities. In June, the first edition of the Festival Les goûts et les couleurs will showcase the richness of their proposals in dance, music, theater and graphic arts. This program will complement the traditional presentations by the town?s art classes.

Free event

Dado que muchos artistas aficionados han optado por desarrollar su pasión por la cultura en el seno de las asociaciones de Mont-Saint-Aignan, el Espace Marc-Sangnier ha decidido apoyarles y promover sus actividades. En junio, la primera edición del Festival Les goûts et les couleurs (Los sabores y los colores) mostrará la riqueza de su oferta en danza, música, teatro y artes gráficas. Este programa complementará las tradicionales actuaciones de las clases de arte de la ciudad.

Evento gratuito

Da viele Amateure ihre Leidenschaft für die Kultur in den Vereinen von Mont-Saint-Aignan ausleben, hat sich das Espace Marc-Sangnier dazu entschieden, sie zu begleiten und ihre Aktivitäten aufzuwerten. Im Juni findet zum ersten Mal das Festival Les goûts et les couleurs statt, bei dem die Vielfalt ihrer Angebote in den Bereichen Tanz, Musik, Theater und Grafik geehrt wird. Dieses Programm wird die traditionellen Aufführungen der Kunstkurse der Stadt ergänzen.

Kostenlose Veranstaltung

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche