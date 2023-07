Projet Pink Floyd Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Catégories d’Évènement: Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime Projet Pink Floyd Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 31 mai 2024, Mont-Saint-Aignan. Projet Pink Floyd Vendredi 31 mai 2024, 20h00 Espace Marc Sangnier Entrée gratuite sur réservation Après leur grizzzante prestation à l’EMS en juin 2023, les élèves du conservatoire de Rouen s’attaquent au répertoire de Pink Floyd. Pour ce nouvel opus sous la direction de Volny Hostiou, ils revisitent, avec talent et créativité, « Atom Heart Mother », album mythique qui marque le début du rock spatial et projette le groupe anglais dans une autre dimension. Une reprise façon folie des grandeurs pour irradier l’Espace Marc-Sangnier. Réservation : par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du Mardi au vendredi de 13h30 à 17h30. Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « billetterie@montsaintaignan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 79 18 99 00 »}] [{« link »: « mailto:billetterie@montsaintaignan.fr »}] https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/projet-pink-floyd/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

