La Cavalcade Montivillonne 2024 Montivilliers, vendredi 31 mai 2024.

La Cavalcade Montivillonne 2024 Montivilliers Seine-Maritime

En cette année olympique, la célèbre Cavalcade Montivillonne revient avec une nouvelle édition ! L’association sportive du lycée Jean Prévost organise de nouveau ce trail semi-urbain qui a déjà tant fait vibrer les coureurs et les habitants de la ville.

Ouvertes à tous les coureurs, amateurs ou confirmés, la Cavalcade Montivillonne est l’occasion idéale pour se défier et de profiter d’un parcours exceptionnel à travers les rues de la ville et ses espaces naturels comme le bois du Colmoulins et le nouveau Parc-Jardin de la Sente des Rivières.

La course aura lieu le vendredi 31 mai à 19h, avec au choix trois parcours différents 6 km, 12 km ou bien en relais 2×6 km. Les participants pourront ainsi choisir la distance qui convient le mieux à leur niveau et à leurs envies.

Pour pouvoir participer à ce trail semi-urbain exceptionnel, il suffit de s’inscrire en ligne sur le site Chronoboost.

Cette année, une course spéciale enfants Jeux Olympiques 2024 est également organisée pour les enfants du CE2 au CM2, avec un départ à 19h05 sur un parcours de 700m. Cette épreuve est gratuite et offrira une occasion aux jeunes de s’immerger dans l’esprit olympique et de partager un moment de convivialité et de sport.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 19:00:00

fin : 2024-05-31

Cour Saint-Philibert

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie audrey.tissandier@ac-normandie.fr

L’événement La Cavalcade Montivillonne 2024 Montivilliers a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie