Concert Northern lights Église abbatiale Saint-Sauveur Montivilliers, vendredi 31 mai 2024.

Concert Northern lights Église abbatiale Saint-Sauveur Montivilliers Seine-Maritime

L’ensemble vocal Alkemia, originaire du Havre, partage depuis 2007 la passion du chant. Placé sous la direction de Thérèse Louvet (qui fut professeur pour l’école de musique de Montivilliers), ses voix s’élèvent dans les hauts lieux du patrimoine de Normandie et au-delà au cours de ses tournées estivales. Si leur répertoire s’étend du XVIe au XXIe siècle, il prend la direction du Nord de l’Europe à l’occasion de ce concert. L’ensemble vocal interprètera des oeuvres d’Arvo Pärt, Ola Gjeilo, Edvard Grieg, Urmas Sisask Et Eriks Esenvals entre autre a capella et accompagné à l’orgue.

Tout public.

Sur réservation.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:30:00

fin : 2024-05-31

Église abbatiale Saint-Sauveur Place François Mitterrand

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie billetterie@ville-montivilliers.fr

