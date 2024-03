Les 3 tantes Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

Les 3 tantes Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une pièce écrite et mise en scène par Roch Di Meglio

Agathe, juge à la retraite, voit son monde chamboulé par l’arrivée tumultueuse de son frère, amiral, et de son compagnon énarque. Rires et fureur, quiproquos, jalousies et secrets familiaux éclatent dans un duel intense dans lequel la fille de l’amiral est mêlée.

Une pièce captivante où l’humour cinglant et les aveux inattendus vous tiendront en haleine jusqu’au dénouement surprenant. Ne manquez pas cette joute verbale littéralement unique sur scène ! 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Les 3 tantes Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-25 par Ville de Marseille