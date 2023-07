Dans les bois 19 quai Paul Doumer Martigues, 29 mai 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Farouche défenseuse de la cause environnementale, Tartine Reverdy s’attache à transmettre ses valeurs et sa sensibilité aux enfants dès le plus jeune âge. Dans les bois est un hymne à la forêt et à ses sons, pour célébrer la nature en musique !. Familles

2024-05-29 18:00:00 fin : 2024-05-29 19:00:00. EUR.

19 quai Paul Doumer Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A fierce defender of the environmental cause, Tartine Reverdy strives to transmit her values and her sensitivity to children from an early age. Dans les bois is a hymn to the forest and its sounds, to celebrate nature in music!

Feroz defensora de la causa medioambiental, Tartine Reverdy se esfuerza por transmitir sus valores y su sensibilidad a los niños desde una edad temprana. Dans les bois es un himno al bosque y sus sonidos, ¡para celebrar la naturaleza con música!

Als leidenschaftliche Verfechterin des Umweltschutzes ist Tartine Reverdy bestrebt, ihre Werte und ihre Sensibilität schon in jungen Jahren an Kinder weiterzugeben. Dans les bois ist eine Hymne an den Wald und seine Geräusche, um die Natur in Musik zu feiern!

