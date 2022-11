Le Tour de France départ de Libourne Libourne, 8 juillet 2023, Libourne.

Le Tour de France départ de Libourne

Libourne Gironde

2023-07-08 – 2023-07-08

Libourne

Gironde

EUR La Grande Boucle 2023 qui partira du Pays Basque espagnol avant de remonter vers la Nouvelle-Aquitaine s’arrêtera la veille dans la capitale girondine.

C’est une grande fierté pour la ville de Libourne et La Cali de retrouver le Tour de France seulement deux ans après son dernier passage, et de pouvoir organiser une grande fête populaire, intergénérationnelle et gratuite. Être ville départ c’est une cérémonie que la ville n’avait pas pleinement connue en 2021. Une expérience qui permettra de découvrir le protocole de présentation des coureurs puis leur cheminement dans les rues de Libourne avant un départ officiel en sortie de centre-ville.

Si le sud de La Cali avait pu encourager les coureurs lors de la 108e édition de la Grande Boucle, c’est vers la vallée de l’Isle que devrait se diriger le parcours 2023 sur une étape en direction de Limoges.

La Grande Boucle 2023 qui partira du Pays Basque espagnol avant de remonter vers la Nouvelle-Aquitaine s’arrêtera la veille dans la capitale girondine.

C’est une grande fierté pour la ville de Libourne et La Cali de retrouver le Tour de France seulement deux ans après son dernier passage, et de pouvoir organiser une grande fête populaire, intergénérationnelle et gratuite. Être ville départ c’est une cérémonie que la ville n’avait pas pleinement connue en 2021. Une expérience qui permettra de découvrir le protocole de présentation des coureurs puis leur cheminement dans les rues de Libourne avant un départ officiel en sortie de centre-ville.

Si le sud de La Cali avait pu encourager les coureurs lors de la 108e édition de la Grande Boucle, c’est vers la vallée de l’Isle que devrait se diriger le parcours 2023 sur une étape en direction de Limoges.

Le Tour de France

Mairie de Libourne

Libourne

dernière mise à jour : 2022-11-24 par