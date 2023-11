La Grande Veillée – Des revues et des mort.es La Parole Errante Montreuil, 18 novembre 2023, Montreuil.

La Grande Veillée – Des revues et des mort.es Samedi 18 novembre, 14h00 La Parole Errante Entrée à prix libre

14h · Ouverture des portes ·

Exposition, fanzines

15h · Projection du documentaire La Chambre, en présence du réalisateur Camille Vidal Naquet,

Une immersion dans la chambre funéraire de l’hopital Bichat, aux côtés de

ses emloyé·es.

16h · Devenirs du corps.

Le restituer aux vivant·es, le rendre à la terre.

Un échange avec Yannick Tolila-Huet, responsable de la chambre

funéraire de l’hôpital Bichat et Manon Moncoq, anthropologue du

funéraire et de l’environnement.

Le processus d’humidification et la transformation

des matières organiques mortes en humus. Qu’en

est-il des corps humains ? Que signifie de les intégrer à ce cycle ?

17h30 · Restitution de l’atelier d’écriture

18h00 · Des revues et des mort·es : comment écrire et défendre les absent·es ?

en présence de Mille Cosmos, Sensibilités et Jef Klak

19h30 · Repas solidaire

20h30 · Concert de Camille Hardouin

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/

