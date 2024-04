Inauguration de l’exposition « Sport en banlieue parisienne » – Initiations sportives et artistiques pour toutes et tous Musée de l’Histoire vivante Montreuil, samedi 18 mai 2024.

Dans le cadre de l’inauguration de son exposition « Sport en banlieue parisienne », le musée de l’Histoire vivante à Montreuil propose des initiations sportives et artistiques à destination de tous les publics :

Tout au long de la journée, de 14h à 20h, il sera possible de librement visiter l’exposition.

Exposition « Sport en banlieue parisienne »

Le musée de l’Histoire vivante est situé à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Installé dans une demeure bourgeoise de la fin du XIXème siècle, il valorise depuis 1939 l’histoire ouvrière et sociale à travers des expositions et une programmation culturelle. Il conserve un fonds d’archives et des collections uniques en France allant de la Révolution française à nos jours.

Du 18 mai au 29 décembre 2024, le musée propose une exposition intitulée « Sport en banlieue parisienne » qui fait dialoguer histoire sociale, patrimoine culturel, sciences humaines et art contemporain, récits individuels et collectifs. À travers des documents originaux, objets et œuvres d’art, cette exposition interroge le rôle du sport, ses pratiques sociales et populaires et ses enjeux socio-politiques en banlieue parisienne, et plus largement dans les banlieues de France.

Enrichi par plusieurs pièces du FRAC Île-de-France et de commandes réalisées auprès d’artistes du territoire, l’exposition intègre un parcours d’art contemporain mêlant des médiums de nature diverse : photographies, peintures, installations ou encore cinéma.

Tout au long de cette exposition, une programmation d’événements scientifiques, culturels et sportifs ainsi que des visites, ateliers et projets culturels et artistiques seront proposés.

Pour venir au musée par les transports publics, il est nécessaire de prendre un bus, depuis la station de métro Mairie de Montreuil (ligne 9) ou depuis la gare Val de Fontenay (RER A ou E). Vous êtes véhiculés, vous trouverez un parking rue Babeuf.

Entrée du musée :

Plein tarif : 5 euros

Habitant.es de Seine-Saint-Denis : 4 euros

Gratuit pour les enseignant.es, demandeur.euses d’emploi, moins de 26 ans et détenteur.ices de la carte ICOM

En partenariat avec la Fédération sportive et gymnique du travail, le Fonds régional d’art contemporain d’Île-de-France et le DN MADe mention graphisme du Lycée Eugénie Cotton à Montreuil

Musée de l'Histoire vivante 31 boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil

En partenariat avec la Fédération sportive et gymnique du travail, le Fonds régional d'art contemporain d'Île-de-France et le DN MADe mention graphisme du Lycée Eugénie Cotton à Montreuil