CARTE BLANCHE A L’ENVOLEE CIRQUE Jardin des Roches Montreuil, jeudi 4 juillet 2024.

CARTE BLANCHE A L’ENVOLEE CIRQUE Découvrez l’univers de la compagnie L’Envolée Cirque à travers deux spectacles pour faire le plein d’émotions ! 4 et 8 juillet Jardin des Roches Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-04T10:30:00+02:00 – 2024-07-04T11:00:00+02:00

Fin : 2024-07-08T10:30:00+02:00 – 2024-07-08T11:00:00+02:00

LICHEN, Cie L’Envolée Cirque

Jeudi 4 Juillet 10h30

Trois individus évoluent dans un espace circulaire où le sol se meut au gré du vent. Portées par une musique onirique, les deux acrobates vont jouer de leurs similitudes et de leur complémentarité pour s’extraire de cet univers indocile. Au sol et en l’air, les corps usent d’agilité et de défis pour jouer avec la gravité, s’élever, s’offrir à l’autre, se confondre. Une évolution aérienne, entre équilibres, contre poids et imbrication des corps, une danse ou l’une ne tient pas sans l’autre. Tout en lenteur, les corps dessinent des évolutions acrobatiques, poétiques, qui font de ce duo une allégorie du caractère symbiotique du Lichen.

Ecriture Pauline Barboux et Jeanne Ragu Interprétation Pauline Barboux et Gaelle Estève en alternance avec Elsa Caillat, acrobates aériennes sur Quadrisse et Mauro Basilio, violoncelliste. Avec le soutien de L’Académie Fratellini (93) et la briqueterie- CDCN du Val de Marne.

OPTICIRQUE , Cie Longshow

Lundi 8 Juillet 10h30

Dans cette création solo, à travers ses propres chimères et fantasmes, Nicolas Longuechaud retrace et partage avec le spectateur l’histoire singulière d’un cirque , SON cirque. Fait de mémoire collective et inspiré d’histoires plus ou moins vraies, pour le personnage de la pièce tout se mélange un peu. Dans un univers empruntant tant au cirque qu’au cabaret et au monde forain, Nicolas Longuechaud endosse différents rôles. Il réinvente la figure du lanceur de couteau, du dompteur et des « freaks » chers à Todd Browning. L’homme fort pour qui le métal le plus dur n’est que guimauve nous montrera les propriétés cinétiques des demi-cercles. le vendeur de pop-corn décuplera ses mains et la question n’est pas de savoir combien de balles manipule-t-il mais combien cet étrange personnage possède de mains. A la frontière entre manipulations graphiques et hypnotiques, mime magie nouvelle et montreurs de curiosités, ce spectacle ouvre la porte d’un univers singulier et onirique.

De et par Nicolas Longuechaud

Jardin des Roches 86 rue Emile Beaufils Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

cirque équilibre