Les saisons Spectacle musical par l’Ensemble Dodéka Dimanche 26 mai, 17h00 Théâtre Berthelot – Jean Guerrin Entrée libre sur réservation auprès du théâtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-26T17:00:00+02:00 – 2024-05-26T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T17:00:00+02:00 – 2024-05-26T18:00:00+02:00

Sur scène, 10 instrumentistes jouant par cœur et en mouvement, découvrent un arbre autour duquel ils tentent de trouver leur place, tous ensemble et aussi les uns par rapport aux autres. S’agit-il d’une métaphore de notre rapport au monde, à la nature, mais aussi d’un rapport à l’autre, à soi ? L’ensemble a demandé au compositeur franco-grec Alexandros Markeas de composer une œuvre à partir des « 4 saisons » d’Antonio Vivaldi : « La Cinquième Saison », donnée dans la continuité des « 4 saisons » d’Astor Piazzolla. Le musique se meut d’abord de façon subtile, puis de manière effrénée et oppressante jusqu’à devenir frénétique et méconnaissable à l’instar du dérèglement progressif et peut-être inéluctable de la nature. Que va devenir notre planète ? C’est en somme la question que pose l’ensemble Dodéka sous forme de message d’espoir.

Direction Musicale : Blandine Pruvot Lilamand

Mise en scène : Juliette Mougel

Scénographie + lumières : Juliette Mougel

Distribution : Violons : Blandine Pruvot Lilamand, Marianne Devos, Gaëlle Deblonde, Loanh Mirande, Ariane Lysimaque, Catherine Bou Debroucker, Rizlene Smiri, // Alto : Laurent Daurelle, Mathilde Lanfranchi, // Violoncelles : Anne-Claude Moquet, Lou Dufoix // Contrebasse : Philippe Blard

Production ensemble Dodeka

Dès 7 ans

Théâtre Berthelot – Jean Guerrin 6 rue Marcelin Berthelot Montreuil Montreuil 93100 Bobillot Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 89 26 70

orchestre musique classique