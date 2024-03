AFROFUSION – OGA, PAC ET MEL C La Marbrerie Montreuil, vendredi 24 mai 2024.

Le vendredi 24 mai 2024

de 19h00 à 02h00

.Public adultes. payant Prévente : 12 EUR

Early bird : 10 EUR

Sur place : 15 EUR

CONCERT – AFRO-BEAT

Cette première Afrofusion de la Marbrerie vous propose un voyage de Kinhasa à Lagos, de Douala à Dakar. Le temps d’une soirée aussi intense que festive, cette fusion des styles et des époques permettra à OGA, au PAC et à Mel C. d’enflammer le dancefloor et de vous entraîner au rythme des guitares de rumba, des basses afrobeat et au souffle du makossa.

OGA :

L’histoire de OGA commence sur la scène du mythique Shrine à Lagos au Nigéria en 2016. Deux français s’y rencontrent et apprennent auprès des quelques musiciens les plus emblématiques de Fela Kuti (Rilwan Fagbemi dit « Showboy » au sax baryton et Duro Ikujenyo au clavier). Ils reviennent en France avec une même idée en tête : distiller et offrir un Afrobeat nouveau, énergique et plus hétéroclite sur la scène parisienne.

Cinq ans et dix musiciens plus tard, OGA sévit toujours plus fort sur les scènes de Paris à grands coups de solos de saxophones et de trompette et déploie toute sa frénésie rythmique en mêlant congas, claves et l’indispensable shékéré… Inspiration Fela, mais OGA va également puiser dans le Funk et le Jazz, avec ses riffs de guitare énergiques, ses lignes de basse bourdonnantes et un chant soul et mélodieux.

PAC :

Comme une invitation au rassemblement, un appel à l’unité, le son de leurs cuivres et le martèlement de leurs rythmiques s’étaient répandus dans toute la capitale, des ruelles sombres aux avenues illuminées, et jusqu’aux couloirs du métro.

Attirés par cette force irrépressible, une myriade de musiciens, tous issus de la nouvelle galaxie afro-parisienne, est venue s’y agglomérer, quittant leurs groupes respectifs le temps d’une aventure dans le vortex musical du PAC. Le Paname Afrogroove Connection, un Collectif construit autour du noyau dur Fab Smith (Les Frères Smith), Wakko (Arat Kilo, Balaphonics) et Abou (Abdul & The Gang). Une tribu dont les contours varient, dans laquelle les membres entrent et sortent, mais gardent toujours à l’esprit leur mission : transmettre l’héritage musical africain. Porter le flambeau d’une musique écrite par des musiciens venus de tout le continent originel: Franco, Manu Dibango, Hilaire Penda ou, évidemment, Fela.

Répertoire de reprises mais arrangements nouveaux, le flambeau vit et circule désormais dans les instruments du PAC, porté sur les scènes et délivré au public avec le respect éternel de l’état d’esprit des créateurs.

Car, comme une comète dont on guette le passage avec impatience, le Paname Afrogroove Connection ne se manifeste que quelques fois par an, et uniquement en live. Aussi intense qu’éphémère, il laisse dans sa traîne colorée et festive un dancefloor suant et épuisé.

Mel C :

Mel C est musicienne depuis l’enfance. Elle découvre la MAO à l’adolescence, et compose alors ses premiers morceaux, tout en se passionnant pour l’objet vinyle en fouinant chez les disquaires et dans les brocantes, à la recherche de vieux disques de blues, rock et jazz.

Quelques années plus tard, elle s’intéresse au DJing et s’y initie avec rigueur, élargissant ses frontières musicales à différents genres, avec un goût prononcé pour la vibe old school, et toujours à la recherche du groove, quel que soit le style emprunté derrière les platines. Elle poursuit parallèlement la production et sort en 2021 le morceau « Talking to myself » sur le label Chineurs de House.

Aujourd’hui active sur la scène locale française, elle a notamment joué au Djoon, Rex, Sacré, Mazette, Java, International, Rotonde, Madame Loyal, Marvellous Festival, Chapiteau (Marseille), Club 1988 (Rennes), Phantom… Elle est résidente du Sacré, du Discobar et de la Sacré radio.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

Contact : https://lamarbrerie.fr/afrofusion-oga-pac-et-mel-c/ https://www.facebook.com/events/1164140751241063/ https://www.facebook.com/events/1164140751241063/ https://dice.fm/partner/dice/event/3blx8-afrofusion-24th-may-la-marbrerie-paris-tickets?dice_id=2599198&dice_channel=web&dice_tags=organic&dice_campaign=DICE&dice_feature=mio_marketing&_branch_match_id=1227194256018419749&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1Y9KTrQ0STQ3sDA2TwIAetqKXCEAAAA%3D

AFROFUSION – OGA, PAC ET MEL C