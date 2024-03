LA FABULEUSE HISTOIRE DE BASARKUS théâtre des roches Montreuil, vendredi 7 juin 2024.

LA FABULEUSE HISTOIRE DE BASARKUS Un spectacle du festival un neuf trois soleil ! 7 et 8 juin théâtre des roches Jeune public : 4€

Début : 2024-06-07T09:30:00+02:00 – 2024-06-07T10:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T16:00:00+02:00 – 2024-06-08T16:30:00+02:00

Markus est au jonglage et Basil en acrobatie. D’abord inséparables et indivisibles, ils sont gagnés par une furieuse curiosité, et ne résistent pas à l’envie de se dissocier. Leurs jeux consistent désormais à surmonter leurs peurs et à expérimenter coûte que coûte la séparation. Passant de la symbiose à l’individualisation, ils n’ont de cesse de créer des ponts entre leurs arts poussant le dialogue jusqu’à la limite. Où commence et où finit mon corps ? Qui est cet autre que moi ? Comment l’accepter ? Autant de questions qui construisent cette ode à la découverte de soi.

Un spectacle de la Cie Lamento et l’Académie Frattelini

théâtre des roches 19 rue Antoinette 93100 MONTREUIL Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France

festival cirque