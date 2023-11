Boucan / Corentin Grellier Théâtre Thénardier Montreuil, 23 novembre 2023, Montreuil.

Le jeudi 23 novembre 2023

de 20h30 à 23h59

.Tout public. payant

15€ plein tarif / 12€ tarif réduit

Des mots révoltés et rêveurs… De la post-chanson en langue inconnue… Voici une soirée autour de la chanson qui s’annonce pour le moins originale !

– Boucan –

BOUCAN, deux cris, deux One-Man-Band.

Mathias Imbert, chanteur, contrebassiste, batteur simultané, petit punk sensible et Brunoï Zarn, chanteur, guitare-bidonniste, banjoiste, géant patibulaire mais presque, jouent une musique libre et sans limite. Des textes surréalistes, des chants chamaniques posés sur une musique ouverte sur le monde, qui évoquent le rock étrange de Captain Beefheart, la finesse d’un Gainsbourg des 50’s ou bien des sonorités d’une tribu amazonienne pas encore découverte. Leur concert est un voyage au travers des âges et du vaste monde qui vous fera frissonner et vous donnera une furieuse envie de danser et de vivre ! Inoubliable.

Avec : Mathias Imbert (chant, contrebasse), Brunoï Zarn (chant, guitare-bidon, banjo)



• Boucan chez Atarraya Productions

• Site de Boucan

• Facebook

• Youtube

– Corentin Grellier –

Corentin Grellier fait des chansons comme on se fabrique des cabanes, entre refuge et aventure. Claude Delrieu accorde son accordéon à ce qui chante autour de lui, entre cascade et velours. Les chansons mélangent de l’intime et du partagé.

Il y a du vent, du soleil et de la pluie, de l’or et de la boue, des larmes, du foutre et du sang. Un peu de tout, un peu de rien, tout autre chose.

Des hommes, des femmes et des enfances.

Des liens et des lieux, qui se tissent, entre le tout seul et l’ensemble.

Avec : Corentin Grellier (chant, guitare), Claude Delrieu (accordéon)

• Corentin Grellier chez Atarraya Productions

• Facebook / Instagram

• Youtube

Théâtre Thénardier 19 Rue Girard 93100 Montreuil

Contact : https://billetterie.festik.net/atarraya/product/corentin-grellier-et-boucan-en-concert/

Atarraya Productions