NERVY À PARIS La Marbrerie Montreuil, mercredi 5 juin 2024.

Le mercredi 05 juin 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. payant Prévente / sur place : 40 EUR

CONCERT / ROCK

Le 05.06, le groupe de rock NERVY revient à Paris pour un grand concert avec un nouveau programme « Heureux, nous ? ».

Les musiciens joueront également vos chansons préférées telles que « Kofe moi dryg », « Battarei », « Glupaya », « Samyi dorogoy chelovek », « Ne strelyay » et de nombreux autres hits qui ont inspiré des générations retentiront avec une vigueur renouvelée et nous rappelleront que la chose la plus précieuse que nous ayons est la vie.

De tous les concerts et autres revenus pendant la grande guerre, le groupe Nervy fait constamment des dons à l’Ukraine, tant aux Forces armées de l’Ukraine que pour les besoins humanitaires.

Récemment, les musiciens ont sorti le morceau « Vtomivsya », qui reflète l’état intérieur de tous ceux qui se soucient du sort de l’Ukraine. Cette chanson fait maintenant partie intégrante de la playlist du concert. Le groupe est dirigé par des personnes partageant les mêmes idées qui adhèrent aux principes d’humanisme, de gentillesse et d’aide aux autres.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

Contact : https://lamarbrerie.fr/nervy-a-paris/ https://www.facebook.com/events/1410320526245246/ https://www.facebook.com/events/1410320526245246/ https://billetterie.lamarbrerie.fr/agenda/451-nervy?session=451

NERVY À PARIS