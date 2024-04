Visite de jardin et troc de plantes Jardin du côté des roches brunes Montreuil, samedi 1 juin 2024.

Visite de jardin et troc de plantes Visite libre du jardin et troc de plantes 1 et 2 juin Jardin du côté des roches brunes Aucune condition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre du jardin et troc de plantes

Jardin du côté des roches brunes sentier des Jasmins 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France Jardin au naturel, entouré de murs à pêches. Potagers, vivaces, fruitiers, mare et serre ancienne. Métro Mairie de Montreuil. Bus 121, 1O2 (Danton), 129 (carrefour des 7 chemins) Le sentier est une impasse dans le quartier Paul Signac. Le portail d’entrée couleur verte se trouve au fond de l’impasse.

©Aline Mustaki