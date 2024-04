GAGARINE IS NOT DEAD Jardin des Roches Montreuil, jeudi 26 septembre 2024.

GAGARINE IS NOT DEAD Théâtre de rue acrobatique et aérien 26 – 28 septembre Jardin des Roches Plein tarif : 8€

Tarif réduit : 6€

Tarif Jeune public : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-26T14:30:00+02:00 – 2024-09-26T15:30:00+02:00

Fin : 2024-09-28T15:30:00+02:00 – 2024-09-28T16:30:00+02:00

Sur le pas de tir, quatre cosmonautes peu communs s’apprêtent à écrire une nouvelle page de la conquête spatiale. L’émotion est palpable. En hommage à celui qui les a tant inspirés, ils vont le faire ! Un dernier au-revoir pour un premier vol amateur. Destination, les étoiles … Les planètes sont alignées, les trajectoires validées, pourvu que les soudures tiennent ! Machinerie tournoyante, portés acrobatiques et aériens livrent une épopée vertigineuse où se dévoilent bon nombre de folies humaines …

Jardin des Roches 86 rue Emile Beaufils Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesroches@montreuil.fr »}]

théâtre de rue cirque