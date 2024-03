CLAN OF XYMOX & ASH CODE La Marbrerie Montreuil, jeudi 31 octobre 2024.

Le jeudi 31 octobre 2024

de 19h00 à 03h00

.Public adultes. payant Sur place : 30 EUR

Prévente : 25 EUR

CONCERT – DARK WAVE / NÉO POST PUNK

Clan of Xymox

Formé à Amsterdam en 1984, Clan of Xymox est rapidement devenu l’un des piliers du mythique label 4AD. Leur approche musicale dark électro-goth est donc naturellement devenue la référence à suivre pour tous les groupes du style dark wave et batcave. Forcément culte aujourd’hui, Clan Of Xymox sera sur la scène de La Laiterie le 28 octobre prochain pour un set exceptionnel, sombre et envoutant.

Ash code

Ash Code compte parmi les groupes les plus influents de la scène darkwave / néo post- punk actuelle.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

CLAN OF XYMOX & ASH CODE