La Conf’ Beatbox Café La Pêche Montreuil, mercredi 6 mars 2024.

La Conf’ Beatbox Spectacle beatbox – à partir de 6 ans Mercredi 6 mars, 16h30 Café La Pêche 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T16:30:00+01:00 – 2024-03-06T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-06T16:30:00+01:00 – 2024-03-06T18:00:00+01:00

Explorez le monde captivant du beatbox avec Julieta, championne de France 2018, et Svent, vice-champion 2020 et 2022 en duo. Laissez-vous guider à travers différentes facettes de la discipline, en débutant par une démo rythmée avant de plonger dans les origines du beatbox. Cette conférence qui semble alors bien démarrer prend un autre tournant lorsqu’un léger incident électrique prive Julieta de ses capacités, Svent prend alors le relais pour un cours ludique et sérieux, explorant divers styles musicaux et signatures rythmiques. Entre-temps, des interventions cocasses, comme des appels vidéo loufoques, ajoutent une touche d’humour. Julieta arrivera-t-elle à récupérer ses facultés avant la fin du spectacle ? Ne manquez pas cette expérience unique et divertissante qui dévoile tous les secrets du beatbox !

Café La Pêche 16 rue Pépin 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

beatbox jeune public