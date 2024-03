JIMMIE HERROD & CÉDRIC HANRIOT LE TRITON Les Lilas, jeudi 9 mai 2024.

JIMMIE HERROD & CÉDRIC HANRIOT HOMMAGE A GABRIEL FAURÉ Jeudi 9 mai, 20h30 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-09T20:30:00+02:00 – 2024-05-09T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-09T20:30:00+02:00 – 2024-05-09T22:00:00+02:00

Le pianiste de jazz Cédric Hanriot, connu pour son approche transversale de la musique et le chanteur Jimmie Herrod (America Got Talent, Brian Blade, Pink Martini), se retrouvent pour leur premier disque en duo, dans une interprétation libre et inédite où leur amour de la musique impressionniste s’épanouit au contact du jazz. Ensemble, ils explorent un classique du répertoire français : les mélodies de Gabriel Fauré. Jimmie et Cédric en proposent une nouvelle vision entre chanson et improvisation jazz, atypique, pop et ouverte sur notre époque !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/jimmie-herrod-cedric-hanriot-3114 »}]

Arthur Hitchcock