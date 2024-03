F. BERNADI / L. MALHERBE / F. LARRAT / F. DIQUERO LORENZO DA PONTE « ON AIR » LE TRITON Les Lilas, samedi 11 mai 2024.

F. BERNADI / L. MALHERBE / F. LARRAT / F. DIQUERO LORENZO DA PONTE « ON AIR » LA PLUME ERRANTE DU LYRIQUE Samedi 11 mai, 20h00 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Début : 2024-05-11T20:00:00+02:00 – 2024-05-11T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-11T20:00:00+02:00 – 2024-05-11T21:30:00+02:00

« Pour ce second concert dans le cadre de ma quarte blanche au Triton, nous nous agripperons fermement à la houppelande de l’abbé Lorenzo da Ponte, prière de s’accrocher; de Venise à New-York en passant par Prague, Vienne, Londres, Philadelphie, l’homme a « donné verbe » aux principales créatures dont va s’enrichir le bestiaire à héros et héroïnes de la scène lyrique du 18ème siècle. Virtuose de sa langue, fin adaptateur de celle-ci en fonction des figures qu’il a à »mettre en parole » des situations qui les mettent en jeux. D’un classicisme baroque pour le « Re d’Ormuz »de Salieri, d’une malice toute « buffa » pour « L’arbore di Diana »de Martin y Soler, il ouvrira pour Mozart la boite à outils d’un vocabulaire intarissable riche et sans limites pouvant aller du vulgaire le plus basique à l’élégance sensuelle de la plus fine étoffe. Nous n’en resterons pas là avec celui qui a crée ce qui fut peut-être le premier théâtre musical d’Amérique du nord non loin de Broadway; nous nous prendrons à rêver d’une collaboration avec Kurt Weill, Nino Rota, Fellini, Ettore Scola, Kubrick, Jacques Demy… bref…outre les compositeurs sus-cités , Schubert, Modugno, Tosti, Cole Porter et d’autres encore s’inviteront à la fête. « A piacere Signor Da Ponte ». » Fernand Bernadi

