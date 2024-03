ONE SHOT LE TRITON Les Lilas, vendredi 10 mai 2024.

ONE SHOT Philippe Bussonnet basse

Daniel Jeand’heur batterie

Bruno Ruder claviers

Emmanuel Borghi clavier Vendredi 10 mai, 20h30 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-10T20:30:00+02:00 – 2024-05-10T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-10T20:30:00+02:00 – 2024-05-10T22:00:00+02:00

« Ce qui avait commencé en 2021 comme des retrouvailles d’un soir (au Triton, forcément) au regretté James Mac Gaw s’est prolongé, pour notre plus grand plaisir, par d’autres concerts et un nouvel album, le septième (d’où son titre, 111, 7 en langage binaire), réaffirmant avec brio les fondamentaux de One Shot, qui continue à se nourrir du goût de l’imprévu du jazz sans jamais se départir d’une énergie – et d’un esprit – résolument rock. Le quatuor, où les deux pianistes qui s’étaient succédé à ce poste officient désormais en tandem (et en parfaite complémentarité), joue désormais une majorité de morceaux pensés pour cette configuration, mais n’oublie pas de piocher aussi dans ses faits d’armes passés, à commencer par Ewaz Vader (2006), inoubliable premier jalon de son long compagnonnage discographique et scénique avec Le Triton. » Aymeric Leroy

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/one-shot-3113 »}]

David Mathias