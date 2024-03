L’ORCHESTRE DES JEUNES DE L’ONJ LE TRITON Les Lilas, samedi 4 mai 2024.

L’ORCHESTRE DES JEUNES DE L’ONJ SAISON 5 – DIRECTION CLAUDE BARTHELEMY Samedi 4 mai, 20h30 LE TRITON Entrée libre

L’Orchestre des Jeunes de l’ONJ a été initié par Frédéric Maurin à son arrivée à la direction artistique de l’Orchestre National de Jazz en 2019, en collaboration avec le musicien Jean-Charles Richard. Mis en place avec le concours des structures d’enseignement nationales et européennes, cet ensemble constitué d’élèves musiciens se consacre à la réinterprétation des répertoires de l’Orchestre National de Jazz, avec l’ambition de valoriser la grande richesse musicale produite depuis 38 ans par cette institution unique et ses déclinaisons, de la transmettre aux jeunes artistes et de la faire découvrir à de nouveaux publics. Chaque saison, l’orchestre est confié à un ancien directeur de l’ONJ, renouvelle son casting et s’implante, en partenariat avec des lieux, dans une région différente pour une série de résidences et de concerts afin de participer à l’activité culturelle des territoires. L’orchestre se produit également en région parisienne. En plus de l’expérience musicale collective qu’ils vivent, les membres de l’orchestre bénéficient d’un programme d’accompagnement pour favoriser leur insertion professionnelle. Véritable pépinière de talents, l’Orchestre des Jeunes de l’ONJ est un formidable vivier également pour le repérage et le recrutement des solistes de l’Orchestre National de Jazz. Après François Jeanneau, Franck Tortiller, Denis Badault et Laurent Cugny, c’est le guitariste et compositeur Claude Barthélemy qui prend les rênes de l’Orchestre des Jeunes de l’ONJ pour sa cinquième saison !

