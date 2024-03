Journée européennes des métiers d’art La Carneille, un village d’artisans d’art La Carneille Athis-Val de Rouvre, samedi 6 avril 2024.

Journée européennes des métiers d’art La Carneille, un village d’artisans d’art La Carneille Athis-Val de Rouvre Orne

Samedi

Artisane depuis 1997, je participe aux JEMA depuis une dizaine d’années. Ces journées nous permettent de montrer et d’expliquer nos savoirs.Lors de ces 2 jours, nous proposons de vous faire découvrir un univers spécifique concernant certains métiers d’art. Nous sommes des passionnés du travail du bois, de la céramique, de la joaillerie, lunetterie, tapisserie d’ameublement et marqueterie. Nous serons disponible pour discuter et travailler nos supports afin de vous faire découvrir nos métiers. Il est important pour nous, à notre époque, d’être au plus proche de notre clientèle pour lui montrer les alternatives et mode de consommation. Vous pouvez venir découvrir mon atelier couleur bois à l’adresse indiquée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

La Carneille 11 rue des Marchands

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie contact@couleur-bois.fr

