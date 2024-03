Randos 61 Balade découverte paysages et patrimoine de Carrouges Maison du Parc et du Géoparc Carrouges, dimanche 26 mai 2024.

Randos 61 Balade découverte paysages et patrimoine de Carrouges Maison du Parc et du Géoparc Carrouges Orne

Au départ de la Maison du Parc et du Géoparc, embarquez pour une balade commentée dans le bourg de Carrouges, où l’Histoire prend vie à travers le bâti, la nature et les paysages.

Au départ de la Maison du Parc et du Géoparc, embarquez pour une balade commentée dans le bourg de Carrouges, où l’Histoire prend vie à travers le bâti, la nature et les paysages. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 10:30:00

fin : 2024-05-26

Maison du Parc et du Géoparc Carrouges

Carrouges 61320 Orne Normandie espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr

L’événement Randos 61 Balade découverte paysages et patrimoine de Carrouges Carrouges a été mis à jour le 2024-03-11 par Orne Tourisme